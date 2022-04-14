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الحماية الاجتماعية.. البنك الدولي يبرز “الاستجابة الفعالة” للمغرب

2022-04-14 / 20:12
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هبة بريس _ و م ع

سلط البنك الدولي الضوء على “الاستجابة الفعالة” للسلطات العمومية في المغرب بخصوص مساعدة الأسر الهشة خلال الأزمة الصحية.

وأبرزت المؤسسة المالية، التي يقع مقرها بواشنطن، في تقرير لها حول “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الصادر اليوم الخميس، أن المملكة “تقدم مثالا على الاستجابة الفعالة لسياسة التحويلات النقدية”.

وأضاف البنك الدولي أن برنامج “تضامن” للتحويلات النقدية، في المغرب، تجاوز كثيرا هدفه الأولي المتمثل في أسر العاملين في القطاع غير المهيكل، حيث يغطي نحو 80 في المائة من سكانه بواحد من أعلى معدلات التوسع عن مستويات ما قبل الجائحة”.

علاوة على ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن ثلث البلدان النامية فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها معدلات تلقيح أعلى من معدلات نظيراتها ذات مستويات مماثلة، مبرزا أن المغرب يتصدر قائمة ترتيب هذه الدول بنسبة تلقيح أكثر من 60 في المائة من السكان.

في المقابل، سجل البنك أن بلدانا أخرى مثل الجزائر لم تلقح سوى نحو 15 في المائة فقط من سكانها.

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‫3 تعليقات

  3. داك الفلوس لي خسرتوها فشراء التلقيح ومعدات التلقيح كون دعمتو بيها المواطن

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