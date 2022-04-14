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البرلمان الأوكراني يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا بـ”الإبادة الجماعية”

2022-04-14 / 18:41
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هبة بريس _ الرباط

صوّت البرلمان الأوكراني، الخميس، على قرار يوصّف أعمال الجيش الروسي في أوكرانيا ب”الإبادة الجماعية” بحسب حسابه على تلغرام.

وأشار النص الذي أقر بغالبية 363 صوتا إلى أن “أفعال روسيا تهدف إلى إبادة الشعب الأوكراني بشكل منهجي وحرمانه من حق تقرير المصير ومن تطور مستقل”.

ويتهم الكثير من القادة، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، فلاديمير بوتين بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا، وهو موقف رحبت به كييف.

لكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امتنعوا عن استخدام هذا المصطلح.

وقال غوتيريش “الإبادة الجماعية معرّفة بدقة في القانون الدولي، وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، نحن نعتمد على القرار القانوني الذي تتوصل إليه الهيئات القضائية المختصة”.

وبرر ماكرون الخميس قراره عدم استخدام عبارة “إبادة جماعية” فيما يتعلق بفلاديمير بوتين، معتبرا أن “التصعيد الكلامي” لن “يساعد أوكرانيا” وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.

وأوضح الرئيس الفرنسي عبر إذاعة “فرنسا بلو” أنه تحدث صباحاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر الأربعاء أن رفضه التنديد بـ”إبادة جماعية” في بلاده “مؤلم جداً” وقال إنهما سيتحدثان مرة أخرى مساء.

من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء عن “إبادة جماعية” في أوكرانيا للمرة الأولى.

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