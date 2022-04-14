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الحكومة : بيع الأدوية عبر الإنترنت غير قانوني

2022-04-14 / 18:13
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هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “بيع الأدوية على شبكة الإنترنت يتنافى مع

وشدد ، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، على أن مهنة الصيدلة، التي يؤطرها القانون، تشكل المسلك الصحيح والوحيد لاقتناء الأدوية بواسطة الوصفات الطبية.

وأكد بايتاس، في معرض جوابه على تساؤل حول “ترويج مجموعة من المستحضرات الطبية عبر الأنترنت”، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بيع الأدوية على شبكة الأنترنت يتنافى مع القانون.

ونبه المسؤول الحكومي، إلى ضرورة مواكبة تدابير الضبط والمتابعة للتحولات المتسارعة على مستوى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن القانون 17.04 الصادر في 07 دجنبر 2006، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ينص في المادة 30 على أن للصيادلة وحدهم الحق في تحضير وصرف الأدوية للعموم.

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‫4 تعليقات

  1. لي بغى يشري يشري من الفرمسيان اما من الانترنيت يقدر يكونو مزورين وتسبب في مضاعفات خطيرة الله يحفظ

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