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أمن العيون يطيح بإمرأة ويحجز 11 كلغ و 150 غراما من مخدر الشيرا..

2022-04-14 / 17:57
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص، أن عناصر الشرطة المرابطة بالسد القضائي الثابت بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، مدعومة بالكلاب المدربة، قد تمكنت صباح يوم أمس الأربعاء 13 أبريل الجاري، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 31 سنة، وحجز 110 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 11 كلغ و150 غراما.

وكانت عناصر الشرطة خلال عمليات المراقبة الروتينية للعربات والركاب، قد أخضعت حافلة لنقل المسافرين، منطلقة من مدينة أكادير في اتجاه مدينة الداخلة، لتفتيش دقيق بالاستعانة بالكلاب المدربة للشرطة، أسفر عن حجز كمية مخدر الشيرا التي كانت بداخل حقيبة السفر الخاصة بالموقوفة.

وقد تم وضع المشتبه فيها تحت الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة ظروف وملابسات هذه النازلة، وكذا إيقاف كل من له ارتباط بهاته الأفعال الإجرامية.

وتأتي هذه العملية، في إطار المجهودات المبذولة من طرف الأمن الوطني، التي تهدف إلى تشديد الخناق ومراقبة جميع الناقلات بمداخل مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية

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