الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار يوميا لفائدة عائلات معوزة

الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار يوميا لفائدة عائلات معوزة

2022-04-14 / 17:52
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هبة بريس _ و م ع

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وبمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1443 هـ، تقوم وحدة الحرس الملكي بتوزيع 4150 وجبة إفطار يوميا لفائدة العائلات المعوزة.
وأوضح بلاغ للحرس الملكي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه العملية تتم على مستوى ثمانية (08) مواقع متواجدة بالأقاليم التالية:

– بنسليمان: موقع للتوزيع ببوزنيقة وآخر ببنسليمان

– الفحص أنجرة: موقع للتوزيع بالقصر الصغير وآخر بخميس أنجرة

– قلعة السراغنة: موقعان للتوزيع بقلعة السراغنة

– مولاي يعقوب: موقع للتوزيع بالضويات جماعة مولاي يعقوب

– صفرو: موقع للتوزيع بصفرو

وأضاف البلاغ أن الحرس الملكي يسهر على إنجاح هذه العملية بمساعدة السلطات المحلية وفق الاحترام التام لإجراءات النظافة وتطبيق البروتوكول الصحي ضد كوفيد-19 الجاري به العمل

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