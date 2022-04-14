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حموني: بإمكان الحكومة إلغاء تحرير المحروقات ولو بشكل مؤقت

2022-04-14 / 17:40
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هبة بريس _ الرباط

وصف رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” الإجراءات التي اتخدتها الحكومة للتخفيف من لهيب الاسعار بالمعزولة …

وقال الاخير في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة المنعقد أمس الأربعاء، أن إجراءات الدعم يجب أن تكون شاملة وما قامت به الحكومة هو دعم معزول لبعض الفئات مثل مهنيي النقل علما أن من استفاد من الدعم هم أصحاب الكريمات والمأذونيات وليس السائقين الحقيقين، ثم أين هم المواطنون من الدعم”.

وسجل بخصوص مصفاة ” سامير ” انه يتم تقديم إيجابات سياسية في الوقت الذي توجد فيه عدة إجراءات حيث يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من لهيب الأسعار من ضمنها إلغاء التحرير ولو بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، ومبلغ 2 مليار درهم الذي قدم لمهنيي النقل كان كافيا لتغطية هذا التحرير المؤقت حتى يستفيد منه جميع المواطنون .

وأبرز حموني أن مبيعات الفوسفاط ارتفعت في هذه الأزمة الدولية فلماذا لا تقوم الحكومة باستغلال هذه الأرباح وتعديل قانون المالية، واستخدامها في دعم المواطنين.

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‫2 تعليقات

  2. بغض النظر عن مداخيل الدولة من ارتفاع بيع الفسفاط إذا ارادت ان تدعم بيع المحروقات لفعلت

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