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المغرب يقتني النظام الدفاعي باراك 8 الإسرائيلي

2022-04-14 / 17:30
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هبة بريس _ الرباط

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب حصل على نظام الدفاع الحوي الصاروخي الإسرائيلي “باراك8″، “وبشكل مؤكد”، في صفقة بلغت قيمتها 556 مليون دولار.

واستندت التقارير الإعلامية لمعطيات حديثة نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، أظهرت أن المغرب صار من بين مستوردي الأسلحة الإسرائيلية منذ نونبر الماضي، حين وقعت الرباط وتل أبيب أول اتفاق في مجال التعاون العسكري والأمني بينهما.

ووفق المصادر ذاتها، فالنظام الدفاعي “باراك 8” يتميز بقدرته على الحماية من المقاتلات والصواريخ الباليستية، إضافة إلى قدرته على التصدي ورصد الطائرات من دون طيار في نطاق اعتراض يصل إلى 150 كيلومترا.

وتعد هذه المنظومة الدفاعية الثانية الأكثر تطورا التي حصل عليها المغرب بعد حصوله من الصين خلال الشهور الماضية على منظومة متطورة ذات خصائص مختلفة وهي منظومة “FD2000B” التي يعتمدها الجيش الصيني..

وتكشف هذه الصفقة التطور أو التغييرات الحاصلة في استراتيجية التسلح التي ينتهجها المغرب، حيث بدأ يتجه إلى شركاء جدد غير غربيين، بعدما كان يوقع صفقات مع بلدين رئيسيين وهما الولايات المتحدة وفرنسا.

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