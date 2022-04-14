“سنلتقي في الجنة”.. رسالة مؤثرة من طفلة أوكرانية لأمها المتوفاة

هبة بريس _ متابعة

كشفت رسالة كتبتها طفلة بعمر التاسعة لوالدتها المتوفاة، تفاصيل موجعة حول الحرب المندلعة في أوكرانيا.

غاليا، وضعت الرسالة فيما بدا وكأنها مفكرة لوالدتها التي قتلت بسبب العمليات الروسية.

“ماما هذه الرسالة هي هديتك.. إن ظننت أنك ربيتني دون فائدة فأنت مخطئة. أشكرك على السنوات التسع من حياتي. أشكرك على طفولتي. أنت أفضل أم في العالم! لن أنساك أبدا! أتمنى لك السعادة في الجنة. سأحاول أن أضبط تصرفاتي كي أدخل الجنة. قبلاتي”، وفقا للترجمة التي نقلتها شبكة “سي بي إس نيوز” للرسالة.

ونشر مستشار الشؤون الداخلية الأوكراني، أنتون غيراشينكو، صورة للرسالة عبر حسابه في تويتر، وكانت غاليا قد كتبت الرسالة في الثامن من مارس الماضي، أي خلال أقل من أسبوعين على شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حملته العسكرية على أوكرانيا في أواخر فبراير.

وقال غيراشينكو إن والدة الطفلة توفيت في مدينة بوروديانكا الأوكرانية التي عانت من ظروف مروعة منذ الغزو الروسي

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