سكان عمارات بأكادير يستنكرون الترامي على ولوجياتهم و يطالبون السلطة بالتدخل

2022-04-14 / 16:54
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هبة بريس - أكادير

يستفيق سكان عمارات ميموزا بمنطقة صونابا بمدينة أكادير ، كل يوم على خروقات جديدة تهم عمارتهم والولوجيات المؤدية لشققهم منذ تولي المكتب الحالي لشؤون تدبير العمارة.

وفي شكاية لسكان ميموزا َA ، أكد العديد منهم أنهم يعانون الأمرين منذ تاريخ انعقاد الجمع العام، حيث تحولت ولوجيات العمارة المؤدية لشقق الساكنة، إلى مستودع لأحد المقاهي، والتي يضع فيها صناديق وقنينات غاز تشكل خطرا كبيرا على الجميع، مما يسائل السلطات المحلية على أسباب عدم التدخل لمنع هذه التصرفات الغير قانونية.

وأضاف سكان العمارة أن طرد حارس العمارة من مسكنه و إلحاق المسكن بالمقهى، يطرح علامة استفهام كبيرة عن علاقة المسؤول عن تسيير شؤون العمارة وصاحب المقهى، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات الترابية لوضع حد للعشوائية التي تسير بها العمارة خصوصا وأن سكانها يساهمون بمئتي درهم شهريا لجعل مبناهم من المباني الأنيقة والجميلة بالمنطقة.

غير أن ما أفاض كأس الصبر، هو اضطرار سكان العمارة، وخاصة أصحاب الشقق يالطابقين الثالث والرابع إلى استخدام الدرج رغم تواجد المصعد، والذي لم يتم صلاحه منذ 12 فبراير إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وهدد سكان العمارة باتخاذ إجراءات أخرى إن لم تتدخل السلطات لوقف ماأسموه الترامي على حقوق الساكنة واستغلال الممرات والولوجيات من طرف بعض الأفراد في غياب تام للسلطات والمسؤول عن تدبير شؤون العمارة.

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تعليق واحد

  1. أضف إلى كل هاذا:أن أصحاب المقهى و المطعم استولوا على الممر الخلفي للملكية المشتركة بهدم جدار لإنجاز باب وإقامة مطبخ بدون رخصة بالقيسارية..كما أنهم قاموا بتركيب و بدون رخصة لأنابيب و مضخات EXTRACTEURS تصدر ضجيج قوي و دخان و روائح ليلاو نهارا مما يؤثر على راحة و صحة الساكنة المجاورة اللذين ضاقوا ذرعا أمام تعنت أصحاب المقهى و المطعم و تحدياتهم…

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