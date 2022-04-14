الاقتصاد: ارتفاع أسعار الفلفل ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض

هبة بريس

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف، خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و10 رمضان 1443.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الذي انعقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية.

و وقفت اللجنة على الارتفاع الهام الذي سجلته أسعار الفلفل الأخضر، حيث مر معدل أسعاره الوطنية من حوالي 7.40 درهم للكيلو إلى حوالي 11.60 درهم للكيلو، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض نتيجة قلة التساقطات المطرية.

جرى هذا اللقاء بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

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