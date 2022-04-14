وزارة الاقتصاد: عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف
أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف، خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و10 رمضان 1443.
وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الذي انعقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وفي ما يخص الأسعار المسجلة، أكد المصدر ذاته أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثاني من رمضان مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الأول منه، بل بدأت أسعار البعض منها تسجل منحى تنازليا خاصة أسعار بعض القطاني والتوابل والليمون والطماطم.
جرى هذا اللقاء بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
20 تعليقات
لا أظن أن عملية تموين الاسواق تمر في أحسن الظروف ولكن العكس صحيح…
الطماطم والفلفل وصل الى ثمن لم تعرفه الأسواق المغربية سابقا ..تقريبا جل الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها في ارتفاع ساروخي مستمر؛ ليس هناك أي إنخفاض مستوى الاقتصادي في المغرب….
الحكومة تعرف جيدا ان شهر رمضان الكريم تكثر فيه الطلبيات والاستهلاك اليومي بكثرة وخاصة الطماطم والفلفل والبصل ولكن للاسف الشديد حكومة لن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بالاجراءات اللازمة ومراقبة اسعار الخضر والفواكه والدواجن حتى يتمكن المواطن المغربي البسيط من استهلاكها…
المشكل الكبير هو جميع المواد الغذائية في ارتفاع ساروخي حتى السردين الفقراء والمساكين عرف قفزة ساروخية وأنتم تقولون عملية التموين الأسواق المغربية تمر في أحسن الظروف هههههههههههه.
إذا استمرت هذه الزيادات المهولة في المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ستقع كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش…
لاندري إلى أي حد ستصلون بنا بهذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والهشاشة والمجاعة والبطالة وووووو وكل هذآ راجع إلى عدم مراقبة مشددة على جميع المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه والدواجن والقطاني والكل تتركونه يلعب بالاسعار كما يحلو له…
ليس هناك أي منظومة غذائية تحمي المستهلك من هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط…
بكل بساطة عدم المراقبة المستمرة وعدم التدبير والتخطيط الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه وهذا ما وصلت إليه الحكومة المغربية…
الكل يلغي بلغاه لا مراقبة ولا جودة ولا ولا ولا ولا وترمون الكرة إلى المواطن المغربي البسيط الذي يتخبط مع الزمن…
الحمد لله المغرب بلد الخيرات ولماذا هذا اللهف وعدم القناعة اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا وتمثيليات حسبنا الله ونعم الوكيل.
شهر رمضان المبارك يعرف فيه الاستهلاك اليومي بكثرة وخاصة الدواجن الذي يستهلكه الفقير وهو طعامه الرسمي .. الآن أصبح صعب استهلاكه وذالك راجع إلى إرتفاعه الساروخي ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم …
نحن ننتظر القليل وربما يأتي الكثير.والحمد لله على كل حال…
كان لنا أمل في هذه الحكومة الجديدة بان يتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب ولكن للاسف الشديد كان العكس صحيح…
اتقوا الله في جيوب المواطنين الذين تحطمت نفسيتهم بهذا الغلاء المعيشي ؛ والآن تقولون ان الوضع في أحسن ما يرام ؛ كلمة غير مهضومة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
إنخفاض مستوى الاسعار للخضر والفواكه اليوم في تحسن ملحوظ تقريباً في الاسواق المغربية…
حكومة تضحك على المواطنين لتهدئ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي حتى لا تسبب في فوضى في البلاد وزعزعة الاستقرار بالمغرب لهذا قامت بهذه الاكاذيب حول التحسن في الأسعار … لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يقول المثل المغربي البسيط ( مايحس بالمزود غير لمغبوط به) وانتهى الكلام معكم…
نطالب من الحكومة بالتدخل الفوري لوقف هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط؛ ولا داعي للكذب بقولكم ان الوضع قد تحسن ؛ انته لا تلاحظون الفوضى التي تجري في الاسواق لأن كثرة الوسطاء اغرقوا الاتمان فكيف يعقل ان تمر على أكثر من وسيط قبل أن تصل الى المستهلك وقدرته الشرائية بمعنى ( الشناقة) ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على اللجنة ان تواصل يوميا لرصد تطور حالة الاسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار ومراقبة مستمرة لتصدي الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار….