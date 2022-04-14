في ذكرى ميلادها 11…نجوم يحتفلون بلينا أكدور
هنأت الفنانة الطفلة لينا نفسها بمناسبة ذكرى ميلادها 11 عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
و نشرت الفنانة المغربية لينا أكدور مقطع فيديو عبر ذات المنصة مرفوقة بالتعليق التالي:” سنة سعيدة يا أنا”.
و فور نشرها البوست تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي و كذا أصدقائها المشاهير.
و في سياق متصل، نشر النجم المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو تظهر فيه لينا في مراحل عمرية مختلفة معلقا عليه :”سنة حلوة لأجمل لينا في العالم”.
و بدورها النجمة المغربية فرح الفاسي نشرت صورة تجمعها بلينا معلقة عليها :” كل عام و أنت أميرتي يا أجمل طفلة في العالم، أحبك”.
و الجدير بالذكر أن لينا تطل على جمهورها برمضان الحالي عبر السلسلة الرمضانية الكوميدية “زنقة السعادة” التي تبث طيلة أيام الشهر الفضيل على القناة الثانية.
تعليق واحد
طفلة فهاذ العمر مخاصش تكون فالتمثيل وهاذ التفاهة