في ذكرى ميلادها 11…نجوم يحتفلون بلينا أكدور

2022-04-14 / 16:13
1
نجلاء مزيان

هنأت الفنانة الطفلة لينا نفسها بمناسبة ذكرى ميلادها 11 عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشرت الفنانة المغربية لينا أكدور مقطع فيديو عبر ذات المنصة مرفوقة بالتعليق التالي:” سنة سعيدة يا أنا”.

و فور نشرها البوست تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي و كذا أصدقائها المشاهير.

و في سياق متصل، نشر النجم المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو تظهر فيه لينا في مراحل عمرية مختلفة معلقا عليه :”سنة حلوة لأجمل لينا في العالم”.

و بدورها النجمة المغربية فرح الفاسي نشرت صورة تجمعها بلينا معلقة عليها :” كل عام و أنت أميرتي يا أجمل طفلة في العالم، أحبك”.

و الجدير بالذكر أن لينا تطل على جمهورها برمضان الحالي عبر السلسلة الرمضانية الكوميدية “زنقة السعادة” التي تبث طيلة أيام الشهر الفضيل على القناة الثانية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لمخرجه سعيد خلاف …فيلم “عمتي فاطنة” يحظى بإعجاب المتابعين

لمخرجه سعيد خلاف …فيلم “عمتي فاطنة” يحظى بإعجاب المتابعين

2022-04-14 / 15:08
Photo of سعد لمجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الديني

سعد لمجرد يعلن عن تاريخ إصدار جديده الديني

2022-04-14 / 12:55
Photo of الفنانة الصاعدة شيماء تنال اعجاب الجمهور بإصدار أغنية على أمها المصابة بالسرطان

الفنانة الصاعدة شيماء تنال اعجاب الجمهور بإصدار أغنية على…

2022-04-14 / 12:23
Photo of سهام أسيف توضح حقيقة هجومها على ماجدولين الإدريسي و إدريس الروخ

سهام أسيف توضح حقيقة هجومها على ماجدولين الإدريسي و…

2022-04-13 / 22:54
Photo of كشف تعرضه للسحر في رمضان…طليق نجاة الرجوي يتوعد باللجوء للقضاء

كشف تعرضه للسحر في رمضان…طليق نجاة الرجوي يتوعد باللجوء…

2022-04-13 / 16:14
Photo of حفل يجمع سعد لمجرد و راغب علامة بدبي

حفل يجمع سعد لمجرد و راغب علامة بدبي

2022-04-13 / 14:12
Photo of خديجة البيضاوية تتعرض لأزمة صحية و مشاهير يطلبون الدعاء لها

خديجة البيضاوية تتعرض لأزمة صحية و مشاهير يطلبون الدعاء…

2022-04-12 / 23:25
Photo of بعد شفائها…بريتني سبيرز حامل للمرة الثالثة

بعد شفائها…بريتني سبيرز حامل للمرة الثالثة

2022-04-12 / 23:24
Photo of “الجنس مقابل العمل” …فيصل عزيزي يثير الجدل بتصريحاته

“الجنس مقابل العمل” …فيصل عزيزي يثير الجدل بتصريحاته

2022-04-12 / 14:50
Photo of هند بنجبارة تتألق في “لمكتوب” و تحظى بإشادات المتابعين

هند بنجبارة تتألق في “لمكتوب” و تحظى بإشادات المتابعين

2022-04-11 / 23:04

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق