في ذكرى ميلادها 11…نجوم يحتفلون بلينا أكدور

نجلاء مزيان

هنأت الفنانة الطفلة لينا نفسها بمناسبة ذكرى ميلادها 11 عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

و نشرت الفنانة المغربية لينا أكدور مقطع فيديو عبر ذات المنصة مرفوقة بالتعليق التالي:” سنة سعيدة يا أنا”.

و فور نشرها البوست تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي و كذا أصدقائها المشاهير.

و في سياق متصل، نشر النجم المغربي سعد لمجرد مقطع فيديو تظهر فيه لينا في مراحل عمرية مختلفة معلقا عليه :”سنة حلوة لأجمل لينا في العالم”.

و بدورها النجمة المغربية فرح الفاسي نشرت صورة تجمعها بلينا معلقة عليها :” كل عام و أنت أميرتي يا أجمل طفلة في العالم، أحبك”.

و الجدير بالذكر أن لينا تطل على جمهورها برمضان الحالي عبر السلسلة الرمضانية الكوميدية “زنقة السعادة” التي تبث طيلة أيام الشهر الفضيل على القناة الثانية.

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