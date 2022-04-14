مجلس الحكومة يميط اللثام عن تعيينات المناصب العليا

هبة بريس - البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التجارة والصناعة تعيين لالة كنزة العلوي المزيان، مديرة عامة للصناعة.

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين كل من محمد محداد، مديرا لالتقائية السياسات العمومية، و علي الصديقي، مديرا عاما للاستثمار ومناخ الأعمال.

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