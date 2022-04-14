بنسعيد يقدم للحكومة شروط الحصول على علامة التميز “متحف المغرب”

2022-04-14 / 15:17
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هبة بريس - الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و في هذا الصدد، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.1060 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز “متحف المغرب”، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون 56.20 المتعلق بالمتاحف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) ولاسيما المادة 19 منه والمتعلقة بتحديد نموذج دفتر التحملات المتضمن لشروط الحصول على علامة التميز “متحف المغرب” والالتزامات المرتبطة بها.

و يتضمن الملحق المرفق بهذا المشروع والمتعلق بدفتر التحملات المذكور ثلاثة أبواب، يتطرق الأول لشروط الحصول على العلامة، ويتضمن الثاني الالتزامات الواقعة على المتاحف الحاصلة على علامة التميز “متحف المغرب” في طرق ومعايير عرض التحف والمجموعات المتحفية.

بينما ينص دفتر التحملات في الباب الثالث على ضرورة قيام صاحب المتحف بتحيين جرد التحف والمجموعات المتحفية الموجودة بمتحفه، وتدقيقه، داخل اجل أقصاه 10 سنوات وكلما طرأ تغيير عليها.

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