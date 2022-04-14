بايتاس: “لا نية للحكومة في التراجع عن دعم الغاز”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه لا نية للحكومة في التراجع عن دعم مادة الغاز.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “الحكومة تدعم الغاز عبر صندوق المقاصة وهي واعية بأهمية هذه المادة لدى المواطنين، وستستمر في دعمها بالرغم من أن كلفة الغاز بلغت أرقام قياسية.”

وشدد بايتاس على أن الحكومة ستسمر في دعم هذه المادة الأساسية رغم تضاعف ثمنها عالميا.

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