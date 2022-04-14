Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb visite le Centre de Santé Al Massira 2

وزارة الصحة تدرج الطب الشرعي ضمن لائحة التخصصات المعنية بالتعويضات

2022-04-14 / 16:04
0
هبة بريس - البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و في هذا الصدد، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.233 بتتميم المرسوم رقم 2.06.623 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007).

و يتعلق هذا المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

و يأتي هذا المشروع من أجل إدراج مهنة الطب الشرعي ضمن لائحة التخصصات الطبية المعنية بالتعويضين عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة فئة الأساتذة الباحثين في الطب، وفئة الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الحكومة يميط اللثام عن تعيينات المناصب العليا

مجلس الحكومة يميط اللثام عن تعيينات المناصب العليا

2022-04-14 / 16:41
Photo of فتاح العلوي تقدم للحكومة تفاصيل إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

فتاح العلوي تقدم للحكومة تفاصيل إحداث المنظمة المهنية للمحاسبين…

2022-04-14 / 15:21
Photo of بنسعيد يقدم للحكومة شروط الحصول على علامة التميز “متحف المغرب”

بنسعيد يقدم للحكومة شروط الحصول على علامة التميز “متحف…

2022-04-14 / 15:17
Photo of أخنوش يشيد بالدور الجوهري للمجتمع المدني في التأطير

أخنوش يشيد بالدور الجوهري للمجتمع المدني في التأطير

2022-04-14 / 14:48
Photo of مجلس الحكومة يتدارس أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني

مجلس الحكومة يتدارس أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع…

2022-04-14 / 14:43
Photo of فتاح العلوي: “الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات العمومية”

فتاح العلوي: “الشمول المالي يظل في صلب اهتمامات السلطات…

2022-04-14 / 13:53
Photo of توجيهات عليا بتسريع تنفيذ المشاريع التي أطلقها الملك بالدار البيضاء

توجيهات عليا بتسريع تنفيذ المشاريع التي أطلقها الملك بالدار…

2022-04-14 / 10:34
Photo of صحيفة سنغالية: علاقات “عريقة للغاية” تربط بين المغرب والسينغال

صحيفة سنغالية: علاقات “عريقة للغاية” تربط بين المغرب والسينغال

2022-04-14 / 07:30
Photo of بعد البيان الجزائري.. موريتانيا تؤكد “مقتل مواطنين خارج أراضيها

بعد البيان الجزائري.. موريتانيا تؤكد “مقتل مواطنين خارج أراضيها

2022-04-13 / 22:30
Photo of أخنوش يترأس أشغال اجتماع بيوزاري حول” الميثاق الجديد للاستثمار”

أخنوش يترأس أشغال اجتماع بيوزاري حول” الميثاق الجديد للاستثمار”

2022-04-13 / 21:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق