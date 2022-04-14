أخنوش يشيد بالدور الجوهري للمجتمع المدني في التأطير

2022-04-14 / 14:48
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هبة بريس - البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و خلال هذا الاجتماع، أشاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير.

كما تطرق رئيس الحكومة للقيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها المجتمع المدني في التنمية ببلادنا، ومن ثم أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب مصطفى بايتاس قدم عرضا في هذا الخصوص أمام أنظار المجلس الحكومي، و أشار لكون المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزت الحكومة للاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكين المجتمع المدني و دعمه.

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