حريق يلتهم سيارة وسط الدار البيضاء ونقل مصابين للمستعجلات

2022-04-14 / 15:01
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هبة بريس - الدار البيضاء

شبت ألسنة النيران صبيحة اليوم في إحدى السيارات الخاصة وسط مدينة الدار البيضاء و بالضبط بشارع الجيش الملكي.

و تصاعدت النيران من السيارة التي كانت وسط الشارع السالف الذكر و هو ما استدعى إخطار عناصر الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية.

و لحسن الحظ لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح باسثتناء بعض الحروق الطفيفة التي تطلبت نقل سائق السيارة و أحد الأشخاص للمستعجلات.

هذا و تدخلت عناصر الأمن المروري مباشرة لتسهيل سلاسة حركة السير و الجولان بأحد أهم المحاور الطرقية بالدار البيضاء و أكثرها اكتظاظا.

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