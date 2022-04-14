لمخرجه سعيد خلاف …فيلم “عمتي فاطنة” يحظى بإعجاب المتابعين

نجلاء مزيان: هبة بريس

حظي الفيلم الكوميدي المغربي “عمتي فاطنة” الذي ثم بثه ليلة أمس الأربعاء على القناة الثانية، -حظي- بإعجاب المتابعين.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد الفيلم المغربي الذي جمع كل من فرح الفاسي، سعيدة باعدي، سعيد باي، عبد الغني الصناك و رجوى الساهلي.

“عمتي فاطنة” هو عمل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول شخصية حنان التي تجسدها فرح الفاسي، التي تحقق حلمها بالعيش في مدينة الدار البيضاء.

هذه الشخصية العفوية التي يستحوذ عليها الشك، متخيلة أن زوجها يخونها مع زميلته في العمل، الأمر الذي يجعلها تستعين بتجربة و نصائح عمتها المتقاعدة،للتوالى الأحداث و المغامرات في قالب كوميدي إجتماعي.

و في سياق متصل، روج المخرج المغربي المتألق لعمله عبر حائطه الفايسبوكي حيث كتب:”سعيدة باعدي، فرح الفاسي وسعيد باي في حلة مختلفة، “عمتي فاطنة” الليلة على الساعة العاشرة على شاشة القناة الثانية”

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