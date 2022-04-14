سطات….”مي الضّاوية” بلا أولاد ولا مسكن تُناشد السلطات منحها حقها في الإيواء” فيديو”

منفلوطي/ طارق عبلا

من قلب دوار لعمامشة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات، أطلقت “مي الضاوية” صرختها لعلها تجد آذانا صاغية، مطالبها البسيطة اختزلتها في البحث عن العيش الكريم ولو بدور العجزة أو أماكن الايواء…

“مي الضاوية” هكذا يناديها كل من يعرفها، إنها سيدة فقيرة تعاني شللا نصفي ألزمها الفراش وأدخلها في متاهات البحث عن موطن لقضاء ما بقي من عمرها… بدموع منهمرة وصوت خافت، حاولت المسكينة أن تبعث برسالتها للجهات المعنية لتقديم يد العون ومنحها سريرا بإحدى المؤسسات الخيرية أو دور الإيواء، لاسيما وانها لا تقدر على الحركة.

تحكي أمي الضاوية و”مرارة الوحدة والفقر وقلة ذات اليد” بادية على محياها، أنها قضت عمرها رفقة زوجها إلا انها لم ترزق بالأولاد، وظلت تواصل معركتها مع الحياة قبل أن تصاب بمرض تسبب لها في شلل نصفي وجدت نفسها أمامه وحيدة بلا أنيس ولا ولد ولا بنت ترعى حالها وتساعدها على قضاء أبسط حاجياتها اليومية…

ظلت أمي الضاوية تحمل عبء وضعيتها الصحية الصعبة، قبل أن تجد نفسها اليوم وحيدة بلا مأوى ولا من يرعاها مصيرها الشارع…إنها مآساة حقيقية…

أمام وضعها المتأزم، حاولت بمعية أحد أقربائها البحث لها عن مأوى داخل دار العجزة بمدينة سطات، إلا أن طلبها هذا قوبل بالرفض بحجة أنها لا تقدر على الحركة وأنها في حاجة لمرافقة يومية لمساعدتها على قضاء مآربها والاعتناء بها.

ضاقت بها السبل، ولم تجد سوى اللجوء إلى ميكروفون “هبة بريس” من أجل إيصال صوتها والبوح بهمومها ومعاناتها اليومية.

إنها قصة سيدة أخذ منها المرض والفقر والعجز مأخذا حتى باتت معهما تعيش أسوأ أيامها، لاسيما وأنها كانت تتمتع بصحة جيدة ترعى زوجها وتأمل أن يرزقها الله الخلف والذرية الصالحة.

“مي الضاوية” التي باتت تفضل العيش في وسط غير وسطها، باتت تختزل مطالبها في الحصول على سرير بسيط داخل مؤسسة خيرية وكلها أمل أن يتحقق حلمها.

بعيدا عن كل العيون والمبادرات الإنسانية الهادفة وفي ظل ظل ظروف العيش القاسية وتداعيات الجائحة وغلاء الاسعار، لم تجد بدا في الحديث عن كل ما يخفيه صدرها النحيل، لتنهمر عيناها بكاء ومسحا على الوجنتين بالقول: ” عيت أوليدي مبقيتش قادرة على الحياة، بغيت غير شي بلاصة نسكن فيها ونقضي فيها ما تبقى من عمري، ما عندي ولاد ولا دار ولا حنين ولا قريب يواسيني”.

تفاصيل أخرى ضمن الفيديو التالي الذي يتضمن جزء من صرختها مرفوقا برقم هاتفها لمن أراد أن يتكفل بقضيتها…0643589574

الفيديو:

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