في بادرة جميلة.. جماهير الكرة تتنافس فيما بينها في حملة التبرع بالدم

هبة بريس - الدار البيضاء

تتواصل حملة التبرع بالدم التي أطلقها المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء سطات وسط إقبال كبير سواءا في المساجد التي خصصت لتقريب الحملة من المصلين أو في مراكز القرب و مراكز التحاقن بالدم بمختلف مناطق الدار البيضاء.

و في هذا الصدد، دخلت جماهير الكرة على الخط و خاصة إلتراس الرجاء و الوداد من خلال التنافس فيما بينهما عبر دعوة أكبر عدد من منتسبيهم و منخرطيهم للتطوع في حملة التبرع بالدم.

و دخلت جماهير ناديي الرجاء و الوداد البيضاويين على الخط، حيث و اعتبارا للعمل الإنساني الكبير الذي تتخرط فيه الإلترات و الجمعيات الجماهيرية على حد سواءا، بادرت جماهير الناديين للمساهمة في هات الحملة التضامنية.

و حثت الفصائل المشجعة للرجاء و الوداد أنصارها و منتسبيها للانخراط في حملة التبرع بالدم حيث قامت بتنظيم زيارات جماعية لمراكز تحاقن الدم المخصصة للعملية قصد التبرع بالدماء وسط إشادة كبيرة و في جو تنظيمي و تأطيري متميز.

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