الفنانة الصاعدة شيماء تنال اعجاب الجمهور بإصدار أغنية على أمها المصابة بالسرطان

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت الشابة الصاعدة شيماء الرجاء في الله الشهيرة بالفنانة شامة الصغيرة، من نيل اعجاب الجمهور المغربي الذي اطلق عليها اسم الفنانة المتواضعة وذالك من خلال أغنية جديدة أصدرتها مؤخرا عبر حسابها الخاص بموقع “اليوتوب” وهي عبارة عن أغنية عن الأم .

و قد صرحت شيماء أنها من مواليد 1994 وقد شاركت خلال صغرها بعدة مهرجانات مدرسية ،حازت من خلالها على عدة جوائز و ألقاب من طرف اللجنة المشرفة .

و أضافت شيماء أن الأغنية من كلماتها وألحانها و هي أهداء خاص لأمها المصابة بمرض السرطان.

الاصدار الجديد تمكنت من خلاله احتلال الطوندونس المغربي ،مشيرة انها حصلت كذلك على لقب ملكة جمال أرفود سنة 2016 .

وأكدت شيماء أنها بصدد إصدار ألبوم جديد لها يتكون من ستة أغاني من كلماتها وألحانها قريبا.

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