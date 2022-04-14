تلاميذ تطوان يتألقون في سماء الرياضيات والفيزياء

مكتب تطوان

مجهودات بتطوان تثمر طاقات تلاميذية واعدة تؤكد وبإلحاح ضرورة المزيد من توفير مناخ الثقة في إمكانيات مؤسساتنا وأطرنا التربوية لصنع التميز.

هذا الأمر هو ما أكدته النتائج النهائية التي أسفرت عن فوز نخبة متميزة من التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني في النهائيات الوطنية للأولمبياد، الأمر يتعلق بتلميذين من المديرية الإقليمية بتطوان يمثلان أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا الاستحقاق الوطني، وهما التلميذ آدم الخراز الذي حاز على الرتبة الأولى وطنيا في الأولمبياد الوطنية في الرياضيات، والتلميذ وصال بن يحيى الذي ظفر بالرتبة الثانية وطنيا في مجال الفيزياء.

مشاركات واعدة ومشرفة تزكي الثقة في منظومتها التربوية وتدفع للمزيد من التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية في مسعى توفير شروط الارتقاء ورفع مؤشرات التفوق في التحصيل الدراسي وضمان سبل تحقيق التميز وفي كافة المجالات الدراسية والتكوينية بالمؤسسة التعليمية المغربية.

فهنيئا للتلميذين المتوجين ولأسرهم الراعية ولمؤطريهم ومؤطراتهم الحاضنة، وللمديريةالإقليمية بتطوان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بهذا الإنجاز التلاميذي المشرف.

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