فاطمة الزهراء المنصوري

المنصوري: “لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح البرامج الملكية”

2022-04-14 / 11:51
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة أن بعض المشاريع التنموية الملكية تشهد تعثرا في إنجازها و منها مشاريع أطلقها الملك بمدينة الدار البيضاء.

و أوضحت المنصوري في اجتماع للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى أن المشكل لا يكمن في الميزانيات المرصودة.

و أضافت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة أنه قد لوحظ أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة.

و شددت الوزيرة المنصوري بأن الجهود ستتضاعف من أجل تحديد التدخلات الأولوية والملحة من أجل تسريع التنفيذ وكذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية.

و ختمت المسؤولة الوزارية مداخلتها بأن وزارتها تعمل بالاتفاق مع مختلف الشركاء على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الاحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه دوليا

أكادير : توقيف مواطن أجنبي بمطار المسيرة مبحوث عنه…

2022-04-14 / 23:46
Photo of الاتحاد الإفريقي .. المغرب يؤكد على تعزيز البنيات التحتية الصحية للقضاء على كوفيد- 19

الاتحاد الإفريقي .. المغرب يؤكد على تعزيز البنيات التحتية…

2022-04-14 / 23:37
Photo of هل تم منح تراخيص محاباة لاستغلال الملك العام البحري بالمضيق ؟

هل تم منح تراخيص محاباة لاستغلال الملك العام البحري…

2022-04-14 / 22:42
Photo of خطأ في ترحيل جثمان مسن مغربي يحرج سلطات مطار “إلبراط” ببرشلونة

خطأ في ترحيل جثمان مسن مغربي يحرج سلطات مطار…

2022-04-14 / 22:31
Photo of اخنوش يترأس أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة

اخنوش يترأس أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها…

2022-04-14 / 20:48
Photo of برلماني يسائل لفتيت حول إنهاء العمل بجواز التلقيح وحالة الطوارئ

برلماني يسائل لفتيت حول إنهاء العمل بجواز التلقيح وحالة…

2022-04-14 / 20:08
Photo of وجدة.. توقيف 8 متورّطين في إعداد ملفات مفبركة للحصول على “الفيزا”

وجدة.. توقيف 8 متورّطين في إعداد ملفات مفبركة للحصول…

2022-04-14 / 19:48
Photo of أخنوش: الحكومة ملتزمة بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة

أخنوش: الحكومة ملتزمة بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة

2022-04-14 / 18:36
Photo of الحكومة : بيع الأدوية عبر الإنترنت غير قانوني

الحكومة : بيع الأدوية عبر الإنترنت غير قانوني

2022-04-14 / 18:13
Photo of أمن العيون يطيح بإمرأة ويحجز 11 كلغ و 150 غراما من مخدر الشيرا..

أمن العيون يطيح بإمرأة ويحجز 11 كلغ و 150…

2022-04-14 / 17:57

تعليق واحد

  1. .انت واشباهك هم سبب تأخر المغرب بقرون عن باقي الدول ،الكل يعلم انكم عصابة دون ضمير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق