تقرير: 47,4 % من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض

2022-04-14 / 11:26
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هبة بريس

سجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، بأن ثقة الأسر المغربية ووضعيتها المالية عرفت تدهورا حادا خلال الفصل الأولى من سنة 2022.

وبحسب المذكرة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فقد عرف مستوى ثقة الأسر تدهورا حادا حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وتبعا للمذكرة نفسها، فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، فقد صرحت 48,5 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص40,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

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تعليق واحد

  1. الله اجزكم الخوت سيروا حدا بريد كاش وسولوا الناس اش كيعانوا في هذه اللحضات الرمضانيه

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