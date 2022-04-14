الوينرز: “تأخر سلطات الجزائر منعنا من التنقل لتشجيع ممثل المغرب”

2022-04-14 / 11:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد فصيل وينرز المساند لنادي الوداد الرياضي أنه لن يتنقل للجزائر في مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد برسم منافسات ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

و قال الفصيل في بلاغ له: “تعلن إلترا وينرز 2005 لأعضائها ولكافة أنصار الوداد الرياضي، أنه تعذر عليها التنقل نحو الجزائر لمساندة الفريق في مباراة السبت المقبل ضد شباب بلوزداد”.

و عزا فصيل الوينرز الأمر للتأخر الكبير من السلطات الجزائرية في الإعلان الرسمي عن حضور الجمهور للمباراة، و كذا لاستعصاء إيجاد رحلات في هذا الحيز الزمني الضيق.

و طالب الفصيل من اللاعبين بذل قصارى الجهود لتحقيق نتيجة إيجابية لممثل المغرب من قلب الجزائر، مؤكدين تقديمهم الدعم و المساندة للاعبين والطاقم التقني للعودة بنتيجة ايجابية قبل مباراة الإياب.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن سلطات الجزائر رخصت في آخر لحظة بحضور ستين ألف مشجع في هاته المباراة، علما أن مباريات الأندية في الجارة الشرقية تجرى بدون حضور الجمهور لحدود الساعة.

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تعليق واحد

  1. رغم مكائد الاعداء ؛ وداد الامة فريق كبير وسيتخطى بلوزداد بكل سهولة ان شاء الله ذهابا وايابا

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