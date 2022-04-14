توجيهات عليا بتسريع تنفيذ المشاريع التي أطلقها الملك بالدار البيضاء

2022-04-14 / 10:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت تأخر تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى بالعاصمة الاقتصادية ، عقدت السلطات الحكومية اجتماعا رفيع المستوى لتدارس سبل تسريع المشاريع التنموية الملكية بالدار البيضاء.

و في هذا الصدد، ترأست فاطمة الزهراء المنصوري وزبرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدبنة اجتماعا بحضور كبار المسؤولين في مقدمتهم والي جهة الدارالبيضاء سطات.

هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة السالفة الذكر يأتي في إطار مواصلة الجهود من أجل تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس على مستوى الدار البيضاء الكبرى.

و ناقش اجتماع اللجنة المركزية إعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى، التي تم توقيعها أمام أنظار الملك سنة 2014، وتعتبر مكونا من مخطط التنمية للدار البيضاء الكبرى.

و شكل الاجتماع فرصة للوقوف على تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019، وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه، من أجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.

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