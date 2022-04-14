فرنسا.. رجل يعتدي على امرأة ويمزق حجابها
هبة بريس - وكالات
أقدم رجل على تمزيق حجاب سيدة مسلمة في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بحسب ما ظهر في فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقام الرجل بالاعتداء على سيدتين، وصرخ في وجه إحداهما، موجها لها تعليقات مسيئة للإسلام، قبل أن يمزق حجابها.
وفتحت الشرطة تحقيقا قي الواقعة.
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2 تعليقات
مزق الله أمعاءه
الكثير من الفرنسيين عنصريين و يكرهون المسلمين ومع ذلك تجد في بلداننا الناس يعشقون هذه اللغة لا قيمة أمام اللغة الانجليزية
فتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة!!!!لو حصل العكس لاقاموا الدنيا ولم يقعدوها، حسبنا الله ونعم الوكيل