صرف أزيد من 300 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع النقل الطرقي
أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن صرف ما مجموعه 307 مليون درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، أن 91 مليون درهم من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم “لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتفادي اي اضطراب في منظومة النقل والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأوضح أن هذا الإجراء مكن من استمرار عملية التنقل في مختلف ربوع المملكة خلال الظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي، “والتي انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني ودفعت مجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع زبنائهم سواء على الصعيد الوطني أو الدولي في ما يخص توفير خدمات النقل”.
وذكر وزير النقل واللوجستيك، أن هذا الدعم يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف مركبة، مشيرا إلى أنه من أجل تسهيل عملية الاستفادة من هذه العملية وتسريع وتيرتها، أعدت الوزارة بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، منصة إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين.
وأفاد بأنه تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع العربات المستهدفة، مضيفا أن هذه الطلبات تتوزع على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، وحوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و 10 آلاف حافلة نقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 300 عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
وأكد عبد الجليل أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل حيث تتراوح نسبتها بين 35 و70 بالمائة من مجموع نفقات المقاولة، وذلك حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة وظروف التنقل وأثمنة المحروقات.
20 تعليقات
أي دعم تتحدثون عنه وأنتم تقومون بتدمير جيوبنا ..أصبحنا نترك سيارتنا أما منازلنا ونمشي أقدام هذآ أفضل لنا هههههههههههه.
إنها مجرد بروطوكول فقط ومسرحية كي تظهرون بها أما الرأي العام العالمي؛ وإنما في الحقيقة أكاذيب فقط ليس هناك أي دعم؟؟؟
يجب على وزارة النقل واللوجستيك ان تصرف هذه الأموال وتدعمها للمحروقات وليس لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي..
إن المشكل الزيادات المهولة في المحروقات آثار جدالا بين المواطنين والحكومة؛ لهذا
يجب على الحكومة أن تقفها عند حدها هذآ عار تكون هذه الزيادات في الاسعار الساروخية في المحروقات على العلم ان أجور بسيطة يتقضاها المواطن المغربي البسيط….
أنتم لديكم حق الأسبقية في الزيادات المهولة في المحروقات ونحن ليس لدينا حق الأسبقية في التكلم عن الزيادات في الأجور والمعاشات….
كله هذه الأموال التي صرفت ذهبت الى جيوب المفسدين الذين افسدوا البلاد ولهبوا أموال الشعب المغربي ؛ أما تلك الأرقام مجرد ارقام تطرح على قبة البرلمان هههههههههههه.
في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جراء ارتفاع ساروخي في المحروقات فهذا غير كافي لاثبات دعمهم…
إذ لم تقدم الحكومة الدعم الحقيقي وتجعل حدا لهذه المهزلة قي الازيادات الاسعار المهولة في المحروقات ستقع كارثة كبرى لايحمد عقباها..
يجب على الحكومة الجديدة أن تتفادى أي اضطراب في منظومة النقل واللوجستيك والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين حتى لا تقع الواقعة هههههههههههه.
هذآ الارتفاع الساروخي غير مسبوق في تاريخ المغرب الذي انعكس على أسعار المحروقات على صعيد المملكة مما انعكس كذالك على القدرة الشرائية للمواطنين..مما دفعت مجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع زبنائهم سواء زبناء من الداخل او من الخارج في توفير متطلبات خدمات التنقل..
يجب على الحكومة الجديدة أن تدعم المغاربة باكملهم الكل يستعمل السيارات ليس اصحاب النقل هههههههههههه.
أنتم تضحكون على الشعب المغربي بهذا الدعم الوهمي والمستفيد من هذا هي الحكومة والفاهم يفهم هههههههههههه.
الدعم بهذا الشكل لن يحل المشكل ما عادا يزداد تعقيدا؛ وخير دليل هو الارتفاعات الساروخية اليومية في المحروقات لازالت مرتفعة جدا مما أدى أصحاب السيارات الصغرى وكذا الكبرى وأيضا الحافلات في تزايد مستمر في أسعار التنقل…. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
خير الكلام ما قل و دل ( كلما زاد الشيئ عن حده انقلب لضده….وهذا ما سيقع..
الحكومة دائما لا تعرف كيف تتصرف دائما متخبطة في التسيير المالي وعدم التدبير وهذا ما أدى بها إلى التراجع إلى الوراء…
أين هو الدعم الذي طالما اتظرته الطبقة الفقيرة والكادحة والارامل كانت مجرد وعود كاذبة وتمثيليات اتقوا الله في الفقير الذي يتخبط مع الزمن. لا ثقة فيكم سبقت وعود ولم تطبق…..
الدعم مهنيي قطاع النقل واللوجستيك هو قرار صائب وفي محله ولكن كونوا على يقين لن يطبق منه ولو الربع نحن نعرف الحكومة جيدا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
إنها أضحوكة فعلا هم يدعمون انفسهم لأنهم هم أصحاب الشركات الحافلات والطائرات والشاحنات فكيف يعقل ان يدعمون المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
إن هذا الدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير وحماية المواطن المغربي البسيط..جزاه الله خيرا على هذه المبادرة الطيبة.جعلها الله له في الميزان المقبول يآرب وحفظه آلله لنا ..عاش الملك…
السلم عليكم
كان على الحكومة
– ان تضخ مبلغ الدعم من اجل اعادة استخدام لاسامير وان تتخلى عن الضريبة TVA
– تقلص ربح الموزعين من درهم ونصف في اللتر الى نصف درهم
– تقلص ربح الدولة من 3دراهم في اللتر الى درهم واحد
بهده العملية سوف يتراجع الثمن ب5 دراهم على الاقل ولكن لا من يسمع