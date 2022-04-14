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رفض الطعن في نتائج انتخاب التجمعي البرلماني حكيم وحيد عن دائرة الحاجب

2022-04-14 / 00:40
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ع محياوي _ هبة بريس

أكدت مصادر خاصة و بوثيقة تؤكد ل ” هبة بريس ” أن المحكمة الدستورية إنتصرت للبرلماني التجمعي ورئيس مجلس بلدية الحاجب بجهة فاس / مكناس ” حكيم وحيد” و ذلك بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، و على باقي الوثائق المدرجة في الملف ، و بناء على الدستور ، الصادر بتنفيذه الظهير الريف رقم 1.11.91 بتريخ 27 شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) .

حيث قضت ذات المحكمة برفض طلب محمد بنصاط الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “ الحاجب ” ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين لحسن العمود ووحيد حكيم عضوين بمجلس النواب.

وعليه تأمر ذات المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى السيد رئيس مجلس النواب ، و الى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة و الى الطرفين المعنيين و بنشره في الجريدة الرسمية

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