جهوية الجمارك بالشرق تعبئ مواردها البشرية واللوجيستيكية استعداداً لإستئناف الرحلات البحرية

هبة بريس - الناظور

أكدت مصادر عليمة من جهوية الجمارك بالشرق أن الإستعدادات جارية على قدم وساق لمواكبة إستئناف الرحلات البحرية بين الموانئ الأوروبية وميناء الناظور (بني نصار )، إذ تمت تعبئة كل الموارد البشرية واللوجيستيكية لإنجاح عملية العبور والمغادرة في أجواء عادية.

وفي هذا الصدد -وحسب نفس المصادر، عقد المدير الجهوي بالشرق سلسلة من الإجتماعات مع المسؤولين المتداخلين في تسيير الميناء بغية توفير الدعم اللازم لعودة إشتغال المعبر حسب المذكرات الصادرة في هذا الشأن .

ويعرف معبر “مليلية” إستعدادات موازية لا تقل أهمية عن تلك التي تجري في ميناء “الناظور” بما يوحي أن فتح المعبر بات قاب قوسين أو أدنى بما يضمن العودة السريعة لإستقبال السياح المغاربة والأجانب قصد الدخول الى التراب الوطني ومغادرته شريطة الإلتزام بالشروط الصحية المتفق عليها بين الجانبين.

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