زايو .. ايقاف 03 أشخاص متورطين بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول

هبة بريس _ وجدة

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة زايو، زوال اليوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة زايو قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تتعلق بقيام أشخاص بعرض ورقات مالية مزورة للتداول بالمدينة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مرآب يستغله المشتبه فيه الرئيسي بمدينة زايو عن حجز جهاز للنسخ والطباعة بالألوان، و26 ورقة مالية مزورة من فئتي 200 و100 درهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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