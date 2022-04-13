ليفربول يواجه فياريال الإسباني في النصف النهائي

ليفربول ومان سيتي إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

2022-04-13 / 23:00
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هبة بريس _ رياضة

نجح ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيان من حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعدما تعادلا، ليفربول أمام بنفيكا البرتغالي، وسيتي أمام أتليتيكو مدريد.

وتعادل ليفربول مع بنفيكا بثلاثة أهداف لمثلهم واستفاد من فوزه في الذهاب بهدفين لصفر ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي ويواجه فيار ريال الإسباني.

وفي مباراة أخرى، حافظ مانشستر سيتي على شباكه نظيفة في مباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد بعدما فاز عليه في الإياب بهدف لصفر.

ويلتقي مانشستر سيتي في دور النصف ريال مدريد الإسباني الذي أسقط تشلسي حامل اللقب

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