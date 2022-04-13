بحضور بنموسى…أستاذ من سطات يحصد الجائزة الأولى وطنيا لأستاذ السنة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

فاز استاذ التعليم الابتدائي خالد بيلا الذي يشتغل بمدرسة سيدي عبد الكريم بالمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، بالجائزة الوطنية لاستاذ السنة، وهي التي سلمها له شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال حفل أقامه بالمناسبة بمدينة مراكش تثمينا منه للمشاريع المقدّمة من لدن المشاركات والمشاركين في المسابقة التي تميزت بحس إبداعي رفيع من شأنه أن يسهم في تجويد التعلّمات.

ويشار، أن المحتفى به، من مواليد 1991 بمدينة الدار البيضاء، تابع دراسته الابتدائية والإعدادية والتأهيلية بمؤسسات تعليمية عمومية بسطات، إذ حصل على شهادة البكالوريا سنة 2010، وشهادة الإجازة تخصص علوم التدبير سنة 2013، وولج المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- فرع ابن سليمان، حيث عين بنيابة شيشاوة، قبل أن ينتقل إلى مدرسة سيدي عبد الكريم بالمديرية الإقليمية بسطات سنة 2017.

حصل الأستاذ خالد بيلا على الجائزة الأولى عن مشروع ” قسمي بوابة نحو الإبداع والابتكار”يستهدف تلاميذ السلك الابتدائي، المستوى السادس، ويستمد هذا المشروع أهميته من كونه يروم تنمية مهارات القرن 21 لدى المتعلم كالتواصل والتفكير الناقد والتعلم التعاوني، عن طريق إدماج steam في مختلف مراحله؛ حيث يكون المتعلم مطالبا بالبحث وإنجاز مشروعه تحت إشراف الأستاذ والانخراط في ورشات للبرمجة والواقع المعزز والروبوتيك حسب موضوع الوحدة الدراسية المقررة في المنهاج، ليتم تقديم المنتوج النهائي في لقاء تواصلي مع مدارس من مختلف دول العالم، في إطار الانفتاح على ثقافات جديدة، وكذا في سياق تعزيز التربية على القيم الوطنية والثقة بالنفس وتقبل الآخر،كما يتم نشر أفضل إنتاجات التلاميذ في موقع رقمي على شكل مجلات أو فيديوهات أو حلقات راديو، ليكون المشروع بذلك محيطا بجانب آخر مهم من الحياة المدرسية ألا وهو الإعلام المدرسي الرقمي.

للتذكير، فقد تميز مسار الأستاذ المتوّج بمشاركته في العديد من المسابقات التربوية والثقافية، على حداثته في مهنة التدريس، أهمها تمثيل المغرب في مسابقة دولية بسنغفورة سنة 2018 ، إثر نيل الإعجاب بطريقة تدبير الأقسام المشتركة، وخضوعه لتكوين بفرنسا لمدة أسبوع من السنة نفسها، إذ حصل على جائزة أحسن مجلة رقمية.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة، في سياق تثمين الممارسات الصفية الناجحة وتقاسمها، وإذكاء التنافس التربوي الشريف بين المدرّسات والمدرّسين خاصة “الأساتذة الباحثين” في جميع الأسلاك التعليمية؛ بما يحفزهم على التجديد والابتكار في طرائق التدريس والإبداع فيها؛ وبما ينمّي الكفايات، ويؤثر في جودة التعلّمات، وبالتالي، الارتقاء بالمؤشرالجهوي والوطني لجودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

وتفاعلا مع هذا الحدث، استقبل والي جهة الدار البيضاء سطات رفقة عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، بعد زوال أمس الثلاثاء الأستاذ خالد بيلا الفائز بالجائزة الأولى وطنياً لأستاذ السنة، صنف التعليم الابتدائي العمومي، ضمن مسابقة دأبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة الزهيد، وبتنسيق مع جمعية أصدقاء المدرسة العمومية على تنظيمها كل سنة، حيث تسلم حاسوباً ولوحة فنية وشهادة تقديرية.

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