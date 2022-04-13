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بعد البيان الجزائري.. موريتانيا تؤكد “مقتل مواطنين خارج أراضيها

2022-04-13 / 22:30
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هبة بريس _ الرباط

أكدت السلطات الموريتانية، الأربعاء، أن مواطنين قتلا في حادثة ما اسمته الجزائر استهداف قوافل تجارية” في الحدود الشمالية، المحاذية للجزائر.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موريتانيا لم تكن مستهدفة بما حدث، والاعتداء حصل خارج أراضيها، وهو مايبرر عدم إصدار بيان رسمي من الخارجية بخصوصه.

وجاء تصريح الحكومة الموريتانية بعد يوم واحد من بيان للخارجية الجزائرية، يندد بالاعتداء على مواطني 3 دول في حدودها مع موريتانيا.

يذكر ان المغرب سبق ورفض “اتهامات الجزائر المجانية” ضد المملكة، وذلك على خلفية حادث مماثل مؤكدا أن المغرب “لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”.

وأضاف حينها بالقول “إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل يجوز استهداف الموريتانيين !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “أن المغرب “لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”. انتهى الاقتباس.

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