الانفصالي فيصل بهلول

الاستئناف يرفع عقوبة الانفصالي بهلول إلى ثلاث سنوات

2022-04-13 / 22:07
2
هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرفع من العقوبة الحبسيةفي حق الانفصالي الموالي لجبهة البوليساريو، فيصل البهلول، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن حُكم عليه ابتدائيا سنتين حبسا نافذا.

كما رفعت المحكمة من الغرامة المالية من 1000 درهم في الحكم الابتدائي إلى خمسة آلاف درهم في الحكم الاستئنافي.

وتمت متابعة الانفالإستئصالي بتهم “التحريض على المس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد أفراد القوات العمومية والأشخاص، عبر وسيلة تحقق شرط العلانية، والسب والقذف، وإهانة هيئات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين بمناسبة أدائهم لوظيفتهم بسببها”.

وكانت السلطات المغربية قد تسلمت من نظيرتها الإسبانية، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، الانفصالي فيصل بهلول، الملقب بـ”بوخنونة”، والذي اشتهر بتحريضه على أعمال إرهابية ضد المواطنين المغاربة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات شنها مسلحون وسط نيجيريا

مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات شنها مسلحون…

2022-04-12 / 18:24
Photo of موسكو تدعو “الفاو” إلى عدم تسييس مشاكل الغذاء العالمية

موسكو تدعو “الفاو” إلى عدم تسييس مشاكل الغذاء العالمية

2022-04-11 / 21:04
Photo of بنك المغرب يعلن تحسن في سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب يعلن تحسن في سعر صرف الدرهم مقابل…

2022-04-10 / 13:26
Photo of أطباء داخليون يطالبون بصرف أجورهم العالقة منذ أزيد من 14 شهرا

أطباء داخليون يطالبون بصرف أجورهم العالقة منذ أزيد من…

2022-04-10 / 13:10
Photo of إسبانيا.. إصابة شخصين في انهيار جزئي بفندق في مايوركا

إسبانيا.. إصابة شخصين في انهيار جزئي بفندق في مايوركا

2022-04-09 / 23:07
Photo of أرسلت مروحية لنقله من هولندا.. تركيا تستجيب لنداء أم مغربية وتجلب طفلا مغربيا للعلاج

أرسلت مروحية لنقله من هولندا.. تركيا تستجيب لنداء أم…

2022-04-09 / 20:33
Photo of إسبانيا وهولندا تفتحان بابا جديدا أمام الطلبة المغاربة الناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا

إسبانيا وهولندا تفتحان بابا جديدا أمام الطلبة المغاربة الناجين…

2022-04-09 / 18:06
Photo of ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن تاريخ استئناف الرحلات البحرية

ميناء الجزيرة الخضراء يكشف موعد الإعلان عن تاريخ استئناف…

2022-04-09 / 17:33
Photo of أمن السمارة يطيح بعصابة بعد محاولة سرقة وكالة تحويل الاموال

أمن السمارة يطيح بعصابة بعد محاولة سرقة وكالة تحويل…

2022-04-08 / 23:32
Photo of بعد فتح الحدود البحرية مع إسبانيا..وزارة الصحة تعلن شروط الدخول إلى التراب المغربي

بعد فتح الحدود البحرية مع إسبانيا..وزارة الصحة تعلن شروط…

2022-04-08 / 23:16

‫2 تعليقات

  1. حكم غير معقول لان ثلاثة سنة قليلة جدا يجب الحكم على الاقل في عاده الحالات عشر سنوات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق