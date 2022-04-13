أخنوش يترأس أشغال اجتماع بيوزاري حول” الميثاق الجديد للاستثمار”

هبة بريس _ الرباط

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 بالرباط، الاجتماع البيوزاري الثالث حول ميثاق الاستثمار الجديد،

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع مختلف الأوراش الأولوية المتعلقة بالميثاق الجديد للاستثمار، والتي تعمل ‏القطاعات الوزارية على تنزيلها :

• إعداد النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار: المرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ وآلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة؛ ونظام الدعم المحدد الذي يهدف إلى تشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا.

• تتبع التنسيق بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بغية الإشراك الفعال للقطاع الخاص والقطاع البنكي، باعتبارهم فاعلين أساسين في خلق دينامية في الاستثمار.

• تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي، مع إعطاء الأولوية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، واللاتمركز الإداري، خاصة وثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، والتمويل والوصول إلى الطلبات العمومية.

وقد دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله.

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