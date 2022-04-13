جانب من الاجتماع

أخنوش يترأس أشغال اجتماع بيوزاري حول” الميثاق الجديد للاستثمار”

2022-04-13 / 21:55
1
هبة بريس _ الرباط

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 بالرباط، الاجتماع البيوزاري الثالث حول ميثاق الاستثمار الجديد،

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع مختلف الأوراش الأولوية المتعلقة بالميثاق الجديد للاستثمار، والتي تعمل ‏القطاعات الوزارية على تنزيلها :

• إعداد النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار: المرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ وآلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة؛ ونظام الدعم المحدد الذي يهدف إلى تشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا.

• تتبع التنسيق بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بغية الإشراك الفعال للقطاع الخاص والقطاع البنكي، باعتبارهم فاعلين أساسين في خلق دينامية في الاستثمار.

• تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي، مع إعطاء الأولوية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، واللاتمركز الإداري، خاصة وثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، والتمويل والوصول إلى الطلبات العمومية.

وقد دعا رئيس الحكومة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد البيان الجزائري.. موريتانيا تؤكد “مقتل مواطنين خارج أراضيها

بعد البيان الجزائري.. موريتانيا تؤكد “مقتل مواطنين خارج أراضيها

2022-04-13 / 22:30
Photo of الملك محمد السادس يهنئ العاهل الأردني بنجاح العملية الجراحية

الملك محمد السادس يهنئ العاهل الأردني بنجاح العملية الجراحية

2022-04-13 / 20:02
Photo of رحاب: “23 مليار ستصرف على التواصل و ما يسمى بالمؤثرين لبرنامج فرصة”

رحاب: “23 مليار ستصرف على التواصل و ما يسمى…

2022-04-13 / 13:51
Photo of ظاهرة استضافة المؤثرين من طرف الوزراء تخلق الجدل

ظاهرة استضافة المؤثرين من طرف الوزراء تخلق الجدل

2022-04-13 / 13:11
Photo of المغرب يستضيف مؤتمر الفاو الإقليمي لإفريقيا في العام 2024

المغرب يستضيف مؤتمر الفاو الإقليمي لإفريقيا في العام 2024

2022-04-13 / 12:43
Photo of لتطهير الترسانة القانونية.. قانون “رقابة الإلغاء” ينتظر مصادقة البرلمان

لتطهير الترسانة القانونية.. قانون “رقابة الإلغاء” ينتظر مصادقة البرلمان

2022-04-13 / 12:32
Photo of المغرب يؤكد دعمه لبعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية بالصومال

المغرب يؤكد دعمه لبعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية بالصومال

2022-04-13 / 10:38
Photo of الملك محمد السادس يترحم على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس

الملك محمد السادس يترحم على روح جلالة المغفور له…

2022-04-12 / 20:44
Photo of من جديد …الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية !!!

من جديد …الجزائر تتهم المغرب بقصف قوافل تجارية !!!

2022-04-12 / 17:57
Photo of فيدرالية “المرأة التجمعية” تستعرض التزامات المغرب لتمكين النساء سياسيا واقتصاديا

فيدرالية “المرأة التجمعية” تستعرض التزامات المغرب لتمكين النساء سياسيا…

2022-04-12 / 11:29

تعليق واحد

  1. رباعة الشلاهبية اجتمعوا اليوم ، الحمدلله إذن غادين يزيدوا في شي حاجة ولا يحيدوا شي قانون لي ضدهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق