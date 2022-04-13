في زمن غلاء الأسعار…أطر تربوية وصحية بمركز الأطفال المعاقين بالبيضاء بدون أجور” فيديو”

طارق عبلا_ هبة بريس

خرج العشرات من الأطر التربوية والصحية التابعة للمؤسسة التعليمية التي تعنى باستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بمدينة الدار البيضاء، ( خرجوا) في وقفة احتجاجية ضخمة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة في زمن الجائحة وغلاء الأسعار.

واستنكر المحتجون صمت وتجاهل الجهات الوصية على القطاع وعدم الاسراع لتسوية وضعياتهم المادية المزرية نتيجة تعليق رواتبهم الشهرية التي طالت مدة توقيفها لشهور متتالية دون أن تلوح بوادر في الأفق لحلحلة الموضوع.

وهدد المحتجون بتعليق الدراسة بهذه المؤسسات التعليمية للتي تضم مثل هاته الفئات في زمن يتغنى فيه الجميع بشعارات ادماج المعاقين، معتبرين أن قرار توقيف صرف الأجور يتنافى والقوانين الجاري بها العمل ويضرب في العمق السلم الاجتماعي، داعين الحكومة والوزارة الوصية على القطاع لتسهيل عملية صرف المستحقات المالية للجمعيات التي تعنى بهذه الفئات في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب.

وأجمع المحتجون على كلمة سواء، مفادها أن الوضعية المادية للأطر التربوية والصحية العاملة بهذه المؤسسات المعنية، أضحت متفاقمة بشكل مفزع، نتيجة حرمان هذه الأطر من أجورها الشهرية من قبل المصالح الحكومية المختصة في هذا المجال والتي تمنحها الحكومة عبر مؤسسة التعاون الوطني؛ وهو ما تسبب في مشاكل حقيقية للمؤسسات التعليمية التي تستقبل التلاميذ المعاقين ذهنيا، التي باتت مهددة بتعليق الدراسة بها مما يعرض فئات عريضة للتهميش والاقصاء والمنع من الحقوق التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية.

رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، أكد في تصريح لهبة بريس أن وضعية هؤلاء الأطر الإدارية باتت تشكل عبء كبيرا من شأنه أن يعرقل السير العادي بالمؤسسة بسبب تماطل الوزارة الوصية على القطاع التي أغلقت باب الحوار مع الجمعية على الرغم من مطالبنا الملحة لعقد اجتماع لمعالجة كافة الاشكالات المطروحة، محذرا من الانعكاسات الخطيرة التي قد تنتج عن عدم تسوية الوضعية المادية لهذه الفئة التي تسهر على رعاية أطفال أبرياء يعانون اعاقات ذهنية، مناشدا الوزارة للاسراع في حل المشكل المطروح، مشيرا أن هؤلاء المتضررون بصدد الدخول في محطات تصعيدية قد تشل العمل بهذه المؤسسة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0