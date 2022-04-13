قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

هبة بريس _ وكالات

قتل فلسطينيان وأصيب ستة آخرون برصاص الجيش الاسرائيلي، الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة شهدتها الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقتل شاب يدعى، عمر عليان، في بلدة سلواد شمال رام الله التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلطسينية إن عليان توفي بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها الجنود في البلدة.

وأكد شهود عيان من بلدة سلواد لوكالة فرانس برس وقوع مواجهات عنيفة بين شبان البلدة والجيش الإسرائيلي قتل إثرها الشاب البالغ 18 عاما وأصيب آخرون.

وفي حوسان قرب بيت لحم، قتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة من العمر برصاص الجيش الإسرائيلي، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، من جهته، أن جنوده أطلقوا النار على مشتبه به “عند محاولته القاء زجاجة حارقة باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية”.

ولا تزال جثة الفتى لدى الجيش الإسرائيلي.

وبمقتل الفتيين ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي منذ 22 مارس إلى 18 قتيلا من بينهم منفذو هجمات، في حين قتل 14 اسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون.

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