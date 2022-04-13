قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتل فلسطينيان وأصيب ستة آخرون برصاص الجيش الاسرائيلي، الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة شهدتها الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقتل شاب يدعى، عمر عليان، في بلدة سلواد شمال رام الله التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي.
وقالت وزارة الصحة الفلطسينية إن عليان توفي بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها الجنود في البلدة.
وأكد شهود عيان من بلدة سلواد لوكالة فرانس برس وقوع مواجهات عنيفة بين شبان البلدة والجيش الإسرائيلي قتل إثرها الشاب البالغ 18 عاما وأصيب آخرون.
وفي حوسان قرب بيت لحم، قتل فتى فلسطيني في السادسة عشرة من العمر برصاص الجيش الإسرائيلي، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، من جهته، أن جنوده أطلقوا النار على مشتبه به “عند محاولته القاء زجاجة حارقة باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية”.
ولا تزال جثة الفتى لدى الجيش الإسرائيلي.
وبمقتل الفتيين ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي منذ 22 مارس إلى 18 قتيلا من بينهم منفذو هجمات، في حين قتل 14 اسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون.
19 تعليقات
أرجو من الله أن تكون اسرائيل هي الخاسرة في المعركة وانتصار لفلسطين اصبح وشيكا.ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر ولله الحمد…
الله اكبر ولله الحمد اللهم انصر اخواننا في فلسطين وكل بلاد المسلمين اللهم امين يارب العالمين..
اللهم انصر اخواننا في غزة وفي القدس واعنهم واحفظهم وجازيهم عنا احسن الجزاء واكتبها يا رب في ميزان حسناتهم امين يارب..
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان و كن لهم عونا و نصيرا آمين يا رب العالمين..
اذا تدخلت حماس انتهى كل شيء دعوا الانتفاضة للشعب فولله عملية قتل شخصين رحمة الله عليهم سوف يكون الرد بالف صاروخ من صواريخ حماس للكيان الصهيوني والتغلغل في فلسطين..
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله وذويهم الصبر والسلوان..
معاناة الفلسطينين وصمت المجتمع الدولي والعربي وحتى المسؤولين في الدولة الفلسطينية والفصائل نفسهم لا تنديد ولا مجلس الامن الدولي والثمن يدفعه الشعب الفلسطيني الله يرحم الشهداء..
جيوش الحكام العرب متى تستيقظون من غفلتكم ما وصل اليه حال الشعب الفلسطيني الا تخجلون من انفسكم..
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين نصرا عزيزا مقتدر اللهم زلزل الارض تحت اقدام اليهود اللهم شتت شملهم وازرع الرعب في قلوبهم اللهم اظرب الظالمين بالظالمين واخرج من بينهم المسلمين سالمين غانمين يالله ياارحم الراحمين..
فلسطين الشهداء .صبر جميل ما ضاع حق ورائه طالب وما بقي باطل ورائه خونة .الخائن يكشفه الزمن ولن ولم يرحمه التاريخ .
العزة لله و لرسوله و للمسلمين و النصر قادم هذه السنة القدس عاصمة الخلافة و صبر جميل للاخوان الفلسطينيين ..
الحكومات الخائنة هي من باعت و اشترت بدم أهل فلسطين كما يقومون ببيع جميع دماء العرب و المسلمين في كل مكان..
اللهم نصرك لعبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم امواتهم وقوي احياءهم ..
اللهم بصوت جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك بحمايتك نحتمي بها اللهم يا سميع يا قريب نسألك يا مجيب يا منتقم يا سريع الحساب انتقم من اسرائيل واهلكهم..
اللهم انصرهم وخذ بأيديهم وثبت أقدامهم اللهم انا نستودعك القدس وغزة وكل شبر في فلسطين واهلها اللهم احفظ المسجد الأقصى المبارك فهو أغلى ما نملك.
”وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ”🇵🇸
اللهم انصر اخواننا فلا ناصر لهم الا انت يا ارحم الراحمين يارب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وكن معهم .اللهم نصرك القريب لاخوتنا في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم ..
ربنا ارنا عجائب قدرتك في اليهود يالله وانصر إخوتنا في غزة ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لك الله يا فلسطين تقصف و العرب ترتجف من الخوف..