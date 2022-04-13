أكادير : إعتقال شخص يعاقر الخمر جهرا في رمضان

2022-04-13 / 21:28
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن مصالح الأمن باكادير ، قد اوقفت شابا إبن رجل أعمال ، وهو يعاقر الخمر جهرا في رمضان .

وقد جرى اعتقال الشاب الذي كان على متن سيارته وسط المدينة، بعد أن شككت الدورية الامنية، وبعد توقيفه تم العثور على علب من الخمور داخل السيارة، ليتم اعتقاله والاستماع له في المنسوب له.

وكان الفصل الفصل 222 الذي يعاقب المجاهر بالإفطار في رمضان، قد خلق جدال بين الحقوقيين، على اعتبارا أن هناك أشخاص يمكن أن تكون لهم دواعي صحية للافطار، غير أن المجاهرة في الأكل أمام الصائمين، قد تخلق تصادمات بين الناس.

ولكن شرب الخمر في رمضان علانية، ممكن ان يدان صاحبه بالعقوبات الحبسية، عوض أداء الغرامة والافراج عنه.

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