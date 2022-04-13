ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
الصورة تعبيرية

نقابة مخاريق” تطالب بإلغاء الضريبية المفروضة على المحروقات

2022-04-13 / 20:24
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هبة بريس _ الرباط

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات، داعية في السياق ذاته، إلى تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام.

وشددت النقابة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين على ضرورة “التدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الأسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.”

ونبهت النقابة ذاتها إلى “الوضعية الكارثية”، التي يعيشها مهنيو النقل نتيجة الارتفاعات “الصاروخية غير المسبوقة” في سعر المحروقات، التي وصلت مستويات قياسية، لافتا إلى تبعات الارتفاعات المهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، التي أضرت بجيوب المواطنين وبالمستوى المعيشي للطبقات الهشة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة محدودة الدخل، والمستضعفين وبالخصوص في شهر رمضان.

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‫3 تعليقات

  1. سبحان الله المغرب يبيع الفوسفاط بثمن مرتفع ويشري النفط بثمن مرتفع فين المشكل شي تيعوض شي المشكل ان المستفيد من الفوسفاط ما شي هو المستفيد من البترول

  2. سبحان الله المغرب يبيع الفوسفاط بثمن مرتفع ويشري النفط بثمن مرتفع فين المشكل شي تيعوض شي المشكل ان المستفيد من الفوسفاط ما شي هو المستفيد من البترول

  3. هذا مخاريق اكبر مخربيق و مخلويض في هذه البلاد ، الله يأخذ فيه الحق ، داير يديه مع الباطرونا و واكل الخبز مزيان ، مجرم خاصو الحبس مع هذه الحكومة كاملة بدون استثناء .

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