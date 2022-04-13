أمنستي تدعو السعودية إلى “وقف فوري” لترحيل 4 من أقلية الإيغور المسلمة

هبة بريس _ وكالات

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن السلطات السعودية تستعد لترحيل أربعة أشخاص من أقلية الإيغور المسلمة، ضمنهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، رغم خطر نقلهم إلى “معسكرات الاعتقال القمعية إذا أعيدوا إلى الصين”.

وكشفت المنظمة أنها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن “بوهيليكيمو أبولا وابنتها المراهقة، البالغة من العمر 13 عاما، قد أجبرتا على إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كوفيد-19 اليوم استعدادا لترحيلهما إلى الصين”.

وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة أخبرت الإيغور الأربعة بالاستعداد لمغادرة “مركز الترحيل في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي اليوم لركوب رحلة متجهة إلى قوانغتشو، الصين”.

ودعت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، السلطات السعودية بالوقف “الفوري لعملية الترحيل”.

وقالت معلوف إن على “العالم أن يتفاعل على الفور ويوقف هذا الترحيل في غضون ساعات لإنقاذ الأشخاص الأربعة من هذا الترحيل الكارثي”.

ودعت المسؤولة في المنظمة الحكومات التي تربطها علاقات دبلوماسية مع المملكة إلى حث السلطات السعودية “على الوفاء بالتزاماتها ووقف عمليات الترحيل”.

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