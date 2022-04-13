وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي

بنعلي: نسبة الكهربة القروية بلغت 99.83 في المائة

2022-04-13 / 19:48
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بأن نسبة نزويد العالم القروي بالكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، بلغت 99.83 في المائة باستثمارات بلغت8121 مليون درهم.

وذكرت الوزيرة في عرض قدمته اليوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه تمت كهربة 10 آلاف و 705 دوار وهو مايمثل 334 ألف و445 مسكنا.

وأوضح العرض أن القدرة الكهربائية المنشأة انتقلت من 6127 ميغاواط سنة 2009 إلى 10743 ميغاواط مع متم سنة 2021، مشيرا إلى أن 52 مشروعا من الطاقات المتجددة قيد الاستغلال بقدرة إجمالية تفوق 4 جيغاواط، و 59 مشروعا آخر قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تناهز 5,4 جيغاواط.

ووفقا للعرض، فقد تم إنجاز 8777 كلم إضافية من خطوط النقل الكهربائية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 29,13 مليار درهم، ليصل طولها الاجمالي مع متم سنة 2021 ،إلى 28352 كلم.

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