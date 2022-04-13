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توقيف شخصين بسبب شبهة قتل رضيع

2022-04-13 / 18:17
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد في حق طفل رضيع.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع صورة منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لرضيع في شهره الأول يحمل رضوضا وكدمات على مستوى الوجه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد حقيقة وظروف وملابسات هذه القضية.

وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من التحقق من استقبال الرضيع الضحية في حالة حرجة بمستشفى الأطفال في مدينة الرباط، بسبب مضاعفات الاعتداء عليه من طرف أحد المشتبه فيهما، وذلك بعدما تركته والدته، التي أنجبته خارج إطار الزواج، بمسكن عائلة المعني بالأمر.

وأكد البلاغ أنه خلال إجراءات التدخل لتوقيف المشتبه فيه، دخل المعني بالأمر بمعية مشاركه في مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، حيث هددا بتفجير قنينة غاز في محاولة لعرقلة عمليات الضبط والتوقيف والاعتداء على ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تواصل مصالح الأمن الوطني تتبع الحالة الصحية للرضيع الضحية، وكذا تحصيل إفادة والدته بشأن خلفيات هذه القضية.

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‫22 تعليقات

  1. مع إشراف النيابة العامة للتحقيق في هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الرضيع البريئ؛ يجب فتح بحث قضائي واحاله على القضاء لمحاكمتهما باقصى عوقبة ممكنة…

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