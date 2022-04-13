توقيف شخصين بسبب شبهة قتل رضيع
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد في حق طفل رضيع.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع صورة منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لرضيع في شهره الأول يحمل رضوضا وكدمات على مستوى الوجه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد حقيقة وظروف وملابسات هذه القضية.
وتابع المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من التحقق من استقبال الرضيع الضحية في حالة حرجة بمستشفى الأطفال في مدينة الرباط، بسبب مضاعفات الاعتداء عليه من طرف أحد المشتبه فيهما، وذلك بعدما تركته والدته، التي أنجبته خارج إطار الزواج، بمسكن عائلة المعني بالأمر.
وأكد البلاغ أنه خلال إجراءات التدخل لتوقيف المشتبه فيه، دخل المعني بالأمر بمعية مشاركه في مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، حيث هددا بتفجير قنينة غاز في محاولة لعرقلة عمليات الضبط والتوقيف والاعتداء على ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تواصل مصالح الأمن الوطني تتبع الحالة الصحية للرضيع الضحية، وكذا تحصيل إفادة والدته بشأن خلفيات هذه القضية.
22 تعليقات
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم نحن في هذآ الشهر المبارك ونسمع مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية بقتل رضيع لاذنب له إنه لمنكر حسبنا الله ونعم الوكيل …
نطالب باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق هذآ الرضيع ومن الأحسن تطبيق حكم القصاص ….
كثرة هذه الظاهرة اللاخلاقية بالمغرب رمي الرضع في الازبال او أكياس البلاستيك وهذا راجع إلى عدم التربية الخلقية وعدم الوعي لهذا يجب على السلطات الأمنية المراقبة المستمرة بالكاميرات للقبض على هؤلاء المجرمين وتطبيق القانون عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
الله ياخذ فيهم الحق .. إنها العشر الوسطى من هذآ الشهر المبارك شهر رمضان نرفع الدعوات لهم آلله يخلصهم ان آلله يمهل ولا يهمل والحقيقية ستظهر مهما كان مصدرها الجاني سياخذ عقوبته في الدنيا والآخرة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم….
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق هذآ الرضيع البريئ ومعاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة..
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم منكر في شهر رمضان المبارك حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…
تعتبر المدن الكبرى المغربية من المدن أكثر الجرائم البشعة لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر فيها المراقبات والأجهزة الأمنية للحد من انتشار قتل الرضع والاطفال الصغار وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…
يجب ان تتبابع هذه القضية والبحث والتحريات من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المجرمين وتطبيق القانون عليهم….
رحم الله الرضيع وجعله طائرا في الجنة يارب ..وحقه لن يذهب هباءا منثورا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم هذا منكر ..وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…
ألف تحية وتقدير لكل من قام بالقبض على هؤلاء المجرمين القتل في حق الاطفال الصغار والرضع فالف شكر لهم ….
الحمد لله على التدخل الأمني لتوفيق المشتبه فيه رغم الصعوبات التي تعرضت لها الشرطة بالمجهود من أجل القبض على هذا المشتبه…ولهذا يجب على السلطات القضائية ان تقوم بالاجراءات اللازمة لمحاكمته مع البحث الدقيق….
قال تعالى في كتابه الكريم ( من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا….) ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماهذا الذي نسمعه في دولة إسلامية يقع فيها هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية….
نطلب آلله في هذه الأيام المباركة ونحن في شهر رمضان المبارك ان يأخذ آلله حق هذآ الرضيع البريئ الذي لاحول له إلا بالله العلي العظيم ..وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
شكرآ لمصالح الأمن الوطني التي تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي بدقة بالغة الأهمية….
اللهم هذا منكر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….اللهم ارحمه واجعله طائرا في الجنة مع طيور الجنة يآرب…
رغم المواجهة والعنف التي واجهه الأمن الوطني المغربي الحمدلله تم توقيف المتشبه بهذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الرضيع البريئ وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
آلله يأخذ الحق فيهم دنيا واخرة…حسبنا الله ونعم الوكيل…
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية بمدينة الرباط ان تقوم بالاجراءات اللازمة ضد هؤلاء المجرمين وتطبيق العدالة وأخذ القضية بعين الاعتبار لاسترجاع حق هذآ الرضيع البريئ ومعاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…
يجب على سكان مدينة تيفلت ان تقوم بيد المساعدة من أجل القبض على المتهم التاني لياخذ أقصى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة…