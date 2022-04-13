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الحافيظي : الأسعار سترفع فاتورة مكتب الكهرباء إلى 47 مليار درهم

2022-04-13 / 17:58
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هبة بريس _ الرباط

كشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي، سيؤدي إلى أداء المغرب فاتورة تصل قيمتها 47,7 مليار درهم سنة 2022 لكي يشتري هذه المواد الطاقية.

الأخير الذي كان يتحدث أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب اكد ، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات سيؤدي إلى الزيادة من فاتورة المشتريات.

وأوضح أن الأربع سنوات الأخيرة لم تكن تلك الفاتورة تتجاوز 21 مليار درهم كمعدل متوسط، متوقعا أن تقفز إلى أزيد من 47 مليار درهم.

ويتوقع المدير العام للمكتب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021، بسبب ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.

ففي سنة 2021 وصلت المشتريات إلى 22 مليون درهم، و19 مليون درهم سنة 2019، و22,2 مليون درهم سنة 2019، و20 مليون درهم سنة 2018.

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‫2 تعليقات

  2. ارتفاع نفقات الدولة وقلة مواردها وهاذا مايتسبب في عجز صندوق الميزانية

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