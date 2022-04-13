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الغاز بالمغرب .. نحو حفر 27 بئر من شركات أجنبية

2022-04-13 / 17:24
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هبة بريس _ الرباط

اكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، من خلال مخطط ثلاثي (2022/2024) سعيه إلى معالجة 1250 كلم من الاهتزازات الثنائية الأبعاد بحوض الزاك، وإنجاز خمس حفر استكشافية لتقييم مؤهلات الهيدروكاروبورات غير التقليدية، وإعداد أطلس المؤهلات النفطية للبحر الأطلسي.

وقالت أمينة بنخضرا، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، ان المكتب يهدف إلى إعادة معالجة 2600 كلم من الاهتزازات الثنائية الأبعاد بوسائل المكتب، وتحيين الوثائق المرجعية للملف المقدم من المغرب من أجل تحديد جرفه القاري الأطلسي.

وكشفت الأخيرة ان المكتب يعول على شركائه الأجانب، الذين يتوقعون برسم العامين المقبلين، مسح 1150 كلم و650 كلم مربع من الاهتزازات الثنائية والثلاثية الأبعاد، وحفر 27 بئرا، أربع منها وسط البحر.

ولفتت بنخضرا إلى أنه تم توقيع عقد بيع وتسويق الغاز الطبيعي المنتج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر نونبر المنصرم، في حين تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالربط بـأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يسيره حاليا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن شهر مارس 2022.

وأوضحت أنه لإنجاز هذا المشروع يتطلب الأمر ميزانية إجمالية تقدر بـ67,5 مليار درهم، يتحمل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما قدره 47,1 مليار درهم.

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