الصورة من الأرشيف

خبير اقتصادي ..الأمطار الأخيرة توحي بإمكانية تعويض إنتاج الحبوب بزراعات ربيعية

2022-04-13 / 17:08
5
هبة بريس _ الرباط

عرف المغرب سنة جافة غير مسبوقة منذ نحو 4 عقود، الأمر الذي ينذر بنقص كبير في الحبوب والمحاصيل الزراعية هذا العام

أوهادي سعيد الخبير الاقتصادي المغربي قال إن الموسم الحالي يعتبر أسوأ سنة منذ 41 عاما بشأن نسبة الجفاف، إذ يمثل القطاع الفلاحي بالمغرب قرابة 13% من الناتج الإجمالي الخام، ويساهم بحوالي 40% من اليد العاملة أغلبها موسمية.

وأضاف ، أن سنوات الجفاف يصل فيها المحصول الزراعي لحدود 30 ألف قنطار، بينما في السنوات الماطرة يناهز قرابة 80 ألف قنطار.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية، أوضح سعيد أنها تمثلت في إطار برنامج استثنائي للتخفيف من الأثر السلبي على الفلاحين، عبر تخصيص 10 ملايين درهم لدعم الفلاحين ومالكي الماشية

وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة والمستمرة خلال الأيام الماضية توحي إلى إمكانية تعويض إنتاج الحبوب، بزراعات ربيعية وتراجع للانخفاض المهول لأثمنة الماشية في ظل وفرة المراعي، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤوليتها في مساعدة المتضررين، وتوفير المواد الضرورية، رغم ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي على عجز الميزانية.

ويرى الاقتصادي المغربي أن الحكومة قادرة على تجاوز هذه الأزمة بإجراءات تقليدية تتمثل في دعم الفلاحين من جهة وتوفير المواد الفلاحية الضرورية في الأسواق من جهة أخرى._ يقول لسبونتيك _

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة مخاريق” تطالب بإلغاء الضريبية المفروضة على المحروقات

نقابة مخاريق” تطالب بإلغاء الضريبية المفروضة على المحروقات

2022-04-13 / 20:24
Photo of الحافيظي : الأسعار سترفع فاتورة مكتب الكهرباء إلى 47 مليار درهم

الحافيظي : الأسعار سترفع فاتورة مكتب الكهرباء إلى 47…

2022-04-13 / 17:58
Photo of الغاز بالمغرب .. نحو حفر 27 بئر من شركات أجنبية

الغاز بالمغرب .. نحو حفر 27 بئر من شركات…

2022-04-13 / 17:24
Photo of الحبوب والزيوت في المقدمة.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالبيضاء

الحبوب والزيوت في المقدمة.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالبيضاء

2022-04-13 / 14:59
Photo of مندوبية التخطيط: أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا حادا

مندوبية التخطيط: أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا حادا

2022-04-13 / 09:51
Photo of مندوبية التخطيط تتوقع نمو حجم صادرات السلع والخدمات

مندوبية التخطيط تتوقع نمو حجم صادرات السلع والخدمات

2022-04-13 / 07:30
Photo of خبير يبرز ل”هبة بريس” أهمية استئناف الرحلات البحرية بين المغرب واسبانيا

خبير يبرز ل”هبة بريس” أهمية استئناف الرحلات البحرية بين…

2022-04-12 / 22:40
Photo of رسمي : عجز في الميزانية بقيمة 1، 2 مليار درهم

رسمي : عجز في الميزانية بقيمة 1، 2 مليار…

2022-04-12 / 20:04
Photo of “العربية المغرب” تطلق رحلات مباشرة بين مطاري وجدة انكاد ومالقا الاسبانية

“العربية المغرب” تطلق رحلات مباشرة بين مطاري وجدة انكاد…

2022-04-12 / 19:41
Photo of إسرائيل تزود دول “اتفاقيات أبراهام” بأنظمة دفاعية قيمتها 800 مليون دولار

إسرائيل تزود دول “اتفاقيات أبراهام” بأنظمة دفاعية قيمتها 800…

2022-04-12 / 17:24

‫5 تعليقات

  2. خاص السيد المدير العام للأمن الوطني إعطاء أوامره بالترخيص لاطلاق الرصاص على كل من مس باﻻمن وسلامة المواطن..

  3. نطالب من الشرطة اطلاق النار في كل من ظبط في حالة سرقة او الاعتداء على الغير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق