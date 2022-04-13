تتويج 12 تلميذا وتلميذة في اولمبياد “العلوم”

هبة بريس

توج 12 تلميذا وتلميذة في الأولمبياد الوطنية للرياضيات والفيزياء والبيولوجيا والكيمياء برسم سنة 2022 التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما بين 3 و6 أبريل الجاري، بفضاء مدرسة التدبير الصناعي التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات وثانوية التميز ببنجرير.

وذكر بلاغ للوزارة، أن التلميذ آدم الخراز ممثل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة توج بالرتبة الأولى في الأولمبياد الوطنية في الرياضيات 2022، متبوعا بالتلميذ معاذ النوة، ممثلا لنفس الجهة الذي حصل على الرتبة الثانية، فيما أحرز التلميذ سعد الشعيري عن جهة كلميم واد نون على الرتبة الثالثة.

وفي مجال الفيزياء، ظفر التلميذ معاذ المنصوري عن جهة الرباط – سلا – القنيطرة بالرتبة الأولى متبوعا بالتلميذ واصل بن يحيى عن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في الرتبة الثانية، بينما عادت الرتبة الثالثة للتلميذة سلمى أعشى عن جهة الرباط – سلا – القنيطرة.

أما في مجال البيولوجيا، يضيف البلاغ، فحصل التلميذ عماد إدريس عن جهة الدار البيضاء – سطات على الرتبة الأولى، فيما عادت الرتبة الثانية للتلميذ أنور الكمراني عن جهة مراكش- آسفي، تليه في الرتبة الثالثة التلميذة سوسن العنكي عن جهة الرباط سلا- القنيطرة.

وفي مجال الكيمياء، نالت الرتبة الأولى التلميذة مريم الدواي عن جهة مراكش- آسفي، فيما أحرز الرتبة الثانية التلميذ حسام احميمد عن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، يليه في الرتبة الثالثة التلميذ عبد الله الحازمي عن جهة الدار البيضاء – سطات.

وبحسب المصدر ذاته، يعتبر هؤلاء المتوجون والمتوجات مؤهلين للمشاركة في المباراة العامة للعلوم والتقنيات 2022، التي تنظمها الوزارة بتعاون مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، في المجال العلمي الموافق لمجال التتويج في الأولمبياد الوطنية، والتي ستجرى خلال شهر يوليوز 2022.

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